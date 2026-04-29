Вильнюс ищет деньги на судебные споры с Беларуськалием. Выяснилось, что в бюджете не хватает средств на оплату услуг юристов.

Минфин Литвы попросил у правительства несколько сотен тысяч евро, чтобы отстаивать право Вильнюса разрывать транзитные отношения с белорусским производителем калийных удобрений и швейцарской компанией Hasenberg. Местные СМИ уточняют, что по проекту постановления Кабмина в бюджете на 2026-2028 годы на это средства не предусматривались.