Вильнюс потратит на военные нужды 4 % ВВП в 2025 году

Минобороны Литвы объявило, что в 2025 году потратит на военные нужды 4 % ВВП. При этом бюджет страны предполагал выделение только 3 % на эти цели.

Тайна возникших из ниоткуда денег разъяснилась тут же. Министр обороны Довиле Шакалене объяснила, что Литва увеличила лимит заимствований. Увеличатся военные расходы на те самые 800 млн евро, которые будут взяты в долг дополнительно. Правда, кредитное бремя для Литвы станет тяжелее. Эту проблему, впрочем, придется решать уже следующим поколениям литовцев.