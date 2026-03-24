Вильнюс закрывает глаза на упавший украинский беспилотник
Автор:Редакция news.by
Литва закрывает глаза на упавший украинский беспилотник, хотя до определения точного происхождения БПЛА реакция на воздушную угрозу была иной.
Сразу же после инцидента, который произошел в Варенском районе, официальный Вильнюс бездоказательно выдвинул версию о том, что он прилетел из Беларуси. Теперь риторика властей изменилась. Информацию о том, что дрон летел со стороны Украины, подтвердила премьер балтийской республики Инга Ругинене. По ее словам, произошло это случайно, якобы от курса он мог отклониться из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.