Вильнюс закрывает глаза на упавший украинский беспилотник

Литва закрывает глаза на упавший украинский беспилотник, хотя до определения точного происхождения БПЛА реакция на воздушную угрозу была иной.

Сразу же после инцидента, который произошел в Варенском районе, официальный Вильнюс бездоказательно выдвинул версию о том, что он прилетел из Беларуси. Теперь риторика властей изменилась. Информацию о том, что дрон летел со стороны Украины, подтвердила премьер балтийской республики Инга Ругинене. По ее словам, произошло это случайно, якобы от курса он мог отклониться из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

В мире

