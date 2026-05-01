3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Вильнюс закупает РСЗО на дополнительные 778 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Литва намерена потратить дополнительные 780 млн долларов на закупку у американцев систем залпового огня HIMARS. Соответствующее соглашение подписано между Минобороны Вильнюса и правительством Соединенных Штатов.
Батарея HIMARS включает в себя как минимум 6 пусковых установок. Дальнобойность этой системы составляет 300 км: таким образом, залп литовского HIMARS вполне достает до Минска и городов Западной России. Американцы обучат местный персонал работе с системами залпового огня - первые пусковые установки будут поставлены еще до конца текущего года.
В 2026-м Литва направит на военные нужды 5 % своего ВВП. При этом стратегия страны имеет все меньше оснований называться "оборонной" и все больше оснований считаться "агрессивной".