Вильнюс закупает РСЗО на дополнительные 778 млн долларов

Литва намерена потратить дополнительные 780 млн долларов на закупку у американцев систем залпового огня HIMARS. Соответствующее соглашение подписано между Минобороны Вильнюса и правительством Соединенных Штатов.

Батарея HIMARS включает в себя как минимум 6 пусковых установок. Дальнобойность этой системы составляет 300 км: таким образом, залп литовского HIMARS вполне достает до Минска и городов Западной России. Американцы обучат местный персонал работе с системами залпового огня - первые пусковые установки будут поставлены еще до конца текущего года.

В 2026-м Литва направит на военные нужды 5 % своего ВВП. При этом стратегия страны имеет все меньше оснований называться "оборонной" и все больше оснований считаться "агрессивной".

