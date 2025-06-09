Вице-президент США высказался об украинской политике Байдена

Аукнулись новому руководству США и действия бывших властей страны. Вице-президент Джей Ди Вэнс критикует выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, только разжигала огонь войны, но не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.

"Что касается администрации Байдена, это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, мы отправили Украине 300 млрд долларов, но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования. А ведь речь идет о тысячах погибших. Россия и Украина - это один из самых жестоких конфликтов", - заявил Джей Ди Вэнс, вице-президент США.