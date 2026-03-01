"Выйти за счет Евросоюза": эксперт Маркевич объяснил, как США могут выбраться из кризиса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e60b2e48-61bc-4822-a003-5cfbeeebb00d/conversions/382a96a3-078a-4e48-a7c1-ec3d5e9490b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e60b2e48-61bc-4822-a003-5cfbeeebb00d/conversions/382a96a3-078a-4e48-a7c1-ec3d5e9490b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e60b2e48-61bc-4822-a003-5cfbeeebb00d/conversions/382a96a3-078a-4e48-a7c1-ec3d5e9490b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e60b2e48-61bc-4822-a003-5cfbeeebb00d/conversions/382a96a3-078a-4e48-a7c1-ec3d5e9490b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Опасения о возможном мощном мировом финансовом кризисе до конца 2026 года, высказанные известным американским профессором Джеффри Саксом, имеют серьезные основания. Такую оценку дал завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью".

Джеффри Сакс в одном из интервью высказал мысль, с которой согласны многие эксперты: до конца 2026 года может разразиться очень сильный мировой финансовый кризис, и связан он именно с тем, что в США надулось несколько больших экономических пузырей.

Это прокомментировал Александр Маркевич: "Действительно, такие опасения обоснованны. Состоится это или нет, время покажет. Но реальные вызовы есть, потому что мы понимаем, что более 70 % американской экономики - это услуги, это нереальная экономика. Реальной экономики намного меньше. Трамп (Президент США Дональд Трамп - прим. ред.) понимает это и хочет оживить именно реальную экономику, которая производит реальные товары, экономику, которая основывается на реальных производственных процессах. Это очень сложно, но Трамп пытается. Мы видим, что те усилия, которые он прикладывает даже с этими пошлинами, не дают прямого эффекта".

Александр Маркевич:

"Если мы возьмем даже 2025 год, американская экономика выросла на 2,5 %. За третий квартал рост составил 4,2 %. Но четвертый квартал показал, что увеличение было только на 1,8 %. Хотя прогнозы были на уровне 3,5-4 %. Не всегда это дается. Во-первых, это нереальная экономика, а экономика услуг, она немножко по другим правилам развивается".

Он также отметил, что мировой кризис всегда напрямую связан с американской экономикой. И предыдущие кризисы, по его словам, показывали, что американская экономика всегда выбиралась за счет кого-то другого.

Там Юго-Восточная Азия была. А теперь Трамп, я так понял, мыслит, что можно и за счет Евросоюза как-то выйти из этого предкризисного или даже кризисного состояния. Александр Маркевич

"Ему бы, конечно, хотелось это сделать за счет Китая, но рычагов и механизмов нет. Тяжеловато", - заметил он.