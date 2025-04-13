Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе режиму безопасности

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Эрмитаж в Санкт-Петербурге временно закрыт для посетителей из-за поступления анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 15 апреля 2025 года, в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений", - сообщили в музее.

Уточняется, что приобретенные на 15 апреля билеты будут действительны в другой день или после завершения проверки.