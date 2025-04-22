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Владимир Зеленский не надел костюм даже на похороны Папы Римского

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Фото REUTERS/ Nathan Howard

Владимир Зеленский, прибывший на похороны Папы Римского Франциска, не надел костюм. Как видно из распространенных итальянскими СМИ кадров, он одет в черные куртку и рубашку. На нем нет галстука, пишет ТАСС.

Строго протокола для светских участников обряда нет, но подразумевается одежда темных цветов. Зеленский с начала СВО постоянно ходит в камуфляжных брюках и майках цвета хаки, не изменяя этому стилю даже во время официальных встреч.

Все остальные участники одеты в костюмы, женщины в черном, некоторые, как первая леди США Меланья Трамп с покрытой вуалью головой.

Прибытие Зеленского было до последнего момента под вопросом. До начала церемонии он провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Сообщается, что они продолжат общение после завершения заупокойной мессы.

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