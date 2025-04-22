Владимир Зеленский не надел костюм даже на похороны Папы Римского

Фото REUTERS/ Nathan Howard news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0610ba1f-a879-4fc4-8a44-48fd3ae5bed3/conversions/0810b124-412b-4695-acca-6f11f2ea79c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0610ba1f-a879-4fc4-8a44-48fd3ae5bed3/conversions/0810b124-412b-4695-acca-6f11f2ea79c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0610ba1f-a879-4fc4-8a44-48fd3ae5bed3/conversions/0810b124-412b-4695-acca-6f11f2ea79c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0610ba1f-a879-4fc4-8a44-48fd3ae5bed3/conversions/0810b124-412b-4695-acca-6f11f2ea79c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото REUTERS/ Nathan Howard

Владимир Зеленский, прибывший на похороны Папы Римского Франциска, не надел костюм. Как видно из распространенных итальянскими СМИ кадров, он одет в черные куртку и рубашку. На нем нет галстука, пишет ТАСС.

Строго протокола для светских участников обряда нет, но подразумевается одежда темных цветов. Зеленский с начала СВО постоянно ходит в камуфляжных брюках и майках цвета хаки, не изменяя этому стилю даже во время официальных встреч.

Все остальные участники одеты в костюмы, женщины в черном, некоторые, как первая леди США Меланья Трамп с покрытой вуалью головой.