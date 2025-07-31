Зеленский подписал закон о возвращении полномочий антикоррупционным ведомствам

Владимир Зеленский подписал закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информационное агентство УНН.

"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства", - написал Зеленский в соцсетях.

Сегодня Верховная рада Украины проголосовала за возвращение полномочий НАБУ и САП. При этом 326 нардепов выступили за то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан.

Как сообщают украинские СМИ, Евросоюз положительно оценил принятие закона. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что теперь Брюссель не планирует замораживать финансирование Украины. "Относительно последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС", - сказал он.

22 июля Владимир Зеленский подписал закон, ликвидирующий независимость НАБУ и САП и подчиняющий их деятельность генеральному прокурору. Это вызвало протесты в Киеве и в других городах страны. На Западе также раскритиковали закон. Представители ЕС заявили, что вся выделяемая Украине помощь "поставлена на паузу" до урегулирования ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. 24 июля Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект об усилении полномочий антикоррупционных органов, фактически отменяющий предыдущее решение ограничить их независимость.