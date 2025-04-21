Власти Аргентины объявят неделю траура в связи со смертью Папы Римского Франциска

Власти Аргентины объявят неделю траура в связи с кончиной Папы Римского Франциска, который родился в Буэнос-Айресе. Об этом написал в соцсети Х представитель президента страны Мануэль Адорни, сообщает РИА Новости.

"Ушел из жизни Папа Франциск Хорхе Бергольо (мирское имя - прим. ред.). Духовный лидер и наставник миллионов мужчин и женщин. Президент страны объявит семидневный траур в связи со смертью Святейшего Отца", - написал Адорни.

Глава администрации председателя правительства, министр юстиции Испании Феликс Боланьос сообщил, что Совет Министров королевства решил объявить трехдневный траур в связи со смертью Папы Римского Франциска. Все ключевые испанские политические деятели, в том числе премьер-министр Педро Санчес, выразили соболезнования в связи со смертью понтифика.

Как сообщила служба печати Святого престола, сегодня, 21 апреля, в 20:00 (21:00 по минскому времени) проведут обряд констатации смерти Папы Франциска и помещение тела в гроб. Кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви, по традиции должен три раза ударить по лбу серебряным молоточком и попросить откликнуться. После этого он скажет на латинском фразу Vere Papa mortuus est, что переводится как "Папа действительно мертв".