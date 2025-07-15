Власти ЕС решили выдвинуть Грузии условия для сохранения безвиза

Как сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, грузинским властям направлено письмо с перечнем условий и сроками. Детали не разглашаются.

В Тбилиси уже ответили. Как заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, такой подход не имеет ничего общего с европейскими ценностями. Он добавил, что налицо явное нападение на независимую судебную систему Грузии, и гражданам ЕС следует задуматься о характере подобных угроз.