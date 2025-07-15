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Власти ЕС решили выдвинуть Грузии условия для сохранения безвиза
Автор:Редакция news.by
Брюссель решил выдвинуть Грузии ультиматум - в противном случае страна потеряет безвиз с ЕС.
Как сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, грузинским властям направлено письмо с перечнем условий и сроками. Детали не разглашаются.
В Тбилиси уже ответили. Как заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, такой подход не имеет ничего общего с европейскими ценностями. Он добавил, что налицо явное нападение на независимую судебную систему Грузии, и гражданам ЕС следует задуматься о характере подобных угроз.