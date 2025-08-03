Мост Дружбы на границе Эстонии и России стремительно превращается в яркий символ вражды. По распоряжению из Таллина там установили мощные и высокие металлические ворота. Чуть ранее те же эстонские власти привели в негодность дорожное полотно на мосту, а также установили так называемые зубы дракона - бетонные противотанковые заграждения.

Все это сопровождается бессмысленными издевательствами - перейти границу в районе Нарвы можно только пешком, и людей, как русских, так и эстонцев, держат в очередях на солнцепеке сутки и более. Мост Дружбы, таким образом, впору переименовывать в Мост не только вражды, но и провокаций.