Власти Финляндии признали, что экономика страны находится в очень тяжелом положении. Об этом заявил премьер-министр страны, по привычке ссылаясь на российскую угрозу.

В ноябре 2023 года финское правительство приняло решение закрыть автотранспортные пограничные переходы на рубеже с Россией, что и привело к экономическим последствиям, особенно на юго-востоке страны.