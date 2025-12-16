Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Власти Финляндии признали кризис в стране

Власти Финляндии признали, что экономика страны находится в очень тяжелом положении. Об этом заявил премьер-министр страны, по привычке ссылаясь на российскую угрозу.

В ноябре 2023 года финское правительство приняло решение закрыть автотранспортные пограничные переходы на рубеже с Россией, что и привело к экономическим последствиям, особенно на юго-востоке страны.

По данным СМИ, Хельсинки по требованиям НАТО тратит миллиарды евро на оборону, это происходит на фоне многолетнего экономического спада и быстрого роста безработицы.

