Власти Финляндии признали кризис в стране
Автор:Редакция news.by
Власти Финляндии признали, что экономика страны находится в очень тяжелом положении. Об этом заявил премьер-министр страны, по привычке ссылаясь на российскую угрозу.
В ноябре 2023 года финское правительство приняло решение закрыть автотранспортные пограничные переходы на рубеже с Россией, что и привело к экономическим последствиям, особенно на юго-востоке страны.
По данным СМИ, Хельсинки по требованиям НАТО тратит миллиарды евро на оборону, это происходит на фоне многолетнего экономического спада и быстрого роста безработицы.