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Власти Испании планируют ввести налог до 100 % на недвижимость, купленную нерезидентами ЕС

В Испании планируют ввести налог в размере до 100 % на недвижимость, которую покупают граждане стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

Объявляя об этом шаге, премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что эта "беспрецедентная" мера необходима для решения чрезвычайной жилищной проблемы в стране.

"Перед Западом стоит решающая задача - не стать обществом, разделенным на два класса: богатых землевладельцев и бедных арендаторов", - сказал он. По его словам, в 2023 году граждане стран, не входящих в ЕС, приобрели в Испании 27 тыс. объектов недвижимости "не для того, чтобы там жить, а для того, чтобы на этом зарабатывать".

"В условиях дефицита, в котором мы находимся, мы этого допустить не можем", - добавил Санчес.

Он не предоставил подробной информации о том, как будет работать налог, и не назвал сроки направления решения о нем на утверждение парламенту. Однако его правительство заявило, что предложение будет окончательно доработано "после тщательного изучения".

Среди других мер, объявленных премьером Испании, - ужесточение регулирования и повышение налогов на туристические квартиры. "Несправедливо, что те, кто сдает в краткосрочную аренду три, четыре или пять квартир, платят меньше налогов, чем гостиницы", - сказал он.

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