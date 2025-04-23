Власти Кишинева запретили праздновать 9 Мая на главной площади страны

9 мая на площади Великого национального собрания будут отмечать идеологически правильный День Европы. Будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент Молдовы и представители европейских посольств. При этом людям, которые намерены отмечать День Победы, пока ничего не предложили взамен.