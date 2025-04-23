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Власти Кишинева запретили праздновать 9 Мая на главной площади страны
Власти молдавской столицы запретили праздновать День Победы в центре Кишинева.
9 мая на площади Великого национального собрания будут отмечать идеологически правильный День Европы. Будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент Молдовы и представители европейских посольств. При этом людям, которые намерены отмечать День Победы, пока ничего не предложили взамен.