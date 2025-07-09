Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Россию и Беларусь

Кабмин Латвии утвердил порядок, который предусматривает ограничение выезда госслужащим на территорию России и Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.

Документ, который вступает в силу 11 июля 2025 года, затронет лиц, имеющих значение для госбезопасности. Ограничения, в частности, коснутся военнослужащих, депутатов Сейма, дипломатов, сотрудников министерств и ведомств, судей, работников предприятий критической инфраструктуры.

"В соответствии с законом нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых правоотношений с соответствующим лицом", - отмечается в публикации.