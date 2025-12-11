3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Власти Литвы и Эстонии делают ставку на милитаризацию
Автор:Редакция news.by
Власти Литвы и Эстонии официально делают ставку на милитаризацию - в бюджете этих стран будут рекордные военные расходы.
Так, Эстония выделит на армию более 5 % ВВП, увеличив свой госдолг. Литва направит почти 5,4 % ВВП, при этом дефицит бюджета достигнет практические 6,5 млрд евро. Правительство объясняет это необходимостью содержать иностранные войска и наращивать свои.
При этом расходы на социальные сферы постоянно сокращаются, а благосостояние граждан в этих странах ухудшается.