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Власти Молдовы не позволили архиепископу Маркеллу вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем

В Молдове разгорается новый виток противостояния между властями и канонической православной церковью.

Правоохранительные органы республики воспрепятствовали поездке епископа Маркелла в Иерусалим для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Его вместе с помощниками остановили в аэропорту прямо перед вылетом, провели обыски, а паспорта вернули через полчаса после отправления рейса.

Отметим, священнослужитель не раз выступал в защиту Русской православной церкви, за что и оказался в немилости у Кишинева.

религияМолдоваправославная церковь