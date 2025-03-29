Власти Молдовы отозвали лицензию у телеканала ТВЦ21

Власти Молдовы отозвали лицензию на вещание у телеканала ТВЦ21. Никаких претензий к контенту лицензирующие структуры не предъявили, они указали только на непрозрачность уставных документов.

Чистка информационного пространства ведется с прицелом на скорые парламентские выборы, на которых сторонники президента Санду могут победить, только если их соперников вычеркнут из бюллетеней. Этим можно объяснить и арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Накануне суд в Кишиневе отправил ее под стражу на 20 дней, однако против Гуцул возбуждено уголовное дело и срок заключения может превратиться в гораздо более долгий.