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Власти Молдовы продолжают попытки переформатировать страну под стандарты ЕС и НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны напрямую вмешиваются в избирательный процесс в Молдове, оказывая давление на руководство республики. Об этом сообщает ТАСС.
"То, что творит Запад, по-разному, напрямую давая задание [президенту Молдовы Майе] Санду через Румынию, через румынское руководство, это очевидно вмешательство в электоральный процесс в Молдовы", - сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что "это попытка нарушить и не допустить свободный выбор здравомыслящих людей в пользу своего будущего, в пользу развития равноправных уважительных отношений с разными странами, с Россией в том числе".
"Молдова тесно связана с нашей страной на протяжении столетий. Это так история развивалась. И убрать эту связь значило бы уничтожить, "отменить", как это и предполагается Западом, молдавский народ в том виде, в котором он сформировался", - отметила она.
Официальный представитель МИД также обратила внимание, что "власти Молдовы в угоду своим спонсорам продолжают попытки переформатировать страну под стандарты Европейского союза и НАТО".
"В частности, ведется планомерное втягивание Молдовы в милитаристские западные планы", - указала Захарова.
Парламентские выборы в Молдове запланированы на 28 сентября. 22 июля в Кишиневе было объявлено о формировании вокруг Партии социалистов Республики Молдова оппозиционного блока, который будет выступать за восстановление отношений с РФ.