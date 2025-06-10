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Власти Приднестровья рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП
Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду, 11 июля, рассмотрит вопрос о введении режима чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, заявил спикер парламента Александр Коршунов во вторник на заседании президиума, сообщает РИА Новости.
Из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье указом президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня.
"Сегодня поступил указ президента ПМР о введении режима чрезвычайного экономического положения в нашей республике. Соответственно, мы должны провести чрезвычайное заседание Верховного Совета ПМР. Предлагаю провести его завтра, 11 июня", - приводит пресс-служба парламента слова Коршунова.
По данным пресс-службы, необходимость введения режима ЧП в экономике обусловлена сложной экономической ситуацией, которая вызвана сокращением поставок газа в Приднестровье.