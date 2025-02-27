Власти Румынии пытаются не допустить на президентские выборы Джорджеску

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Власти Румынии нашли способ избавиться от нежелательного кандидата на майских президентских выборах.

Вечером 26 февраля Кэлина Джорджеску освободили под подписку о невыезде. Он будет находиться под так называемым судебным контролем в течение последующих 60 дней. Политику категорически запрещено выступать в СМИ, размещать любые заявления в соцсетях и удаляться от своего местожительства. Фактически ему запрещена любая агитация.

Более того, неясно, сможет ли он вообще зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Политик должен был сделать это 26 февраля, но его арестовали.

Джорджеску обвиняют в оправдании нацизма, создании фашистской организации, нарушении правил финансирования предвыборной кампании и так далее. Обвинения выглядят тем более надуманными, что военного преступника маршала Антонеску прославляют даже местные школьные учебники - претензии в этой связи, однако, возникли только к Джорджеску.

Политический характер атаки на лидера предвыборной гонки очевиден. В мае Джорджеску, по всем приметам, выиграл бы уже в первом туре.