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Власти США подозревают картельный сговор производителей куриных яиц
В Соединенных Штатах Америки выстраиваются бесконечные очереди за куриными яйцами. В большинстве магазинов наблюдается дефицит этого продукта. Когда он появляется в продаже, тут же возникают очереди с давкой и конфликтами, которые часто выливаются в драки.
Цены на яйца неудержимо растут. В некоторых магазинах они стоят уже более 20 долларов за дюжину. Дефицит возник после того, как в конце 2024 года по распоряжению властей были уничтожены 150 млн кур-несушек по причине, как было объявлено, птичьего гриппа.
Американский минюст проверяет крупнейшие компании, занятые производством яиц. Их подозревают в картельном сговоре с целью добиться роста цен на свою продукцию.
Действительно за год яйца подорожали в 7 раз и дешеветь не собираются. Попытки закупить недостающее в Израиле, Аргентине и Венгрии пока не привели к снижению в Штатах потребительского ажиотажа.