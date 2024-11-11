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Власти США признали, что ATACMS, F-16 и Abrams не переломили ситуацию в пользу Киева

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Власти США признали, что поставки Украине баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли переломить ситуацию в пользу Киева. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По словам источника агентства, упомянутая военная помощь "не привела к значительным успехам Украины на поле боя".

Помимо этого, чиновник сообщил, что большая часть обещанного Украине вооружения уже была доставлена, а оставшееся оружие в настоящий момент направляется в страну. Он также заявил, что запасы критических вооружений Киева находятся "в хорошем состоянии".

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