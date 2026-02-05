Власти США призвали американцев, находящихся в Иране, немедленно покинуть эту страну

Иранская сторона демонстрирует готовность к мирному и взаимоприемлемому урегулированию разногласий с Соединенными Штатами, однако перспективы возможной сделки зависят от позиции Белого дома и европейских столиц. Об этом сообщили в Посольстве России в Тегеране.

Как ожидается, 6 февраля в Омане США и Иран проведут переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник Трампа Уиткофф. Накануне консультаций Аббас Арагчи уже провел переговоры с оманской стороной.

А власти США тем временем призвали американцев, находящихся в Иране, немедленно покинуть эту страну или иметь наготове план эвакуации. В сообщении говорится, что в любой момент воздушное сообщение в Иране может быть нарушено. Тем, кто не может покинуть страну, предложено найти безопасное укрытие с запасом пищи, воды и медикаментов.