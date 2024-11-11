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Власти США проверяют Маска и SpaceX в нарушении протоколов о гостайне

Администрация Байдена продолжает "гадить" соратникам Трампа.

The New York Times пишет, что Илон Маск и SpaceX столкнулись с тремя федеральными проверками на предмет нарушения протоколов о гостайне. Среди причин - бизнесмен не предоставлял подробности встреч с иностранными лидерами и прочие данные, пишет издание. Из-за этого ВВС США недавно отказали Маску в доступе к информации высокого уровня секретности.

Впрочем, сам бизнесмен не сильно удивился подобным козням и сдержанно отреагировал в соцсети X: "Меня преследуют предатели из "глубинного государства", орудуя через проплаченных людей в традиционных СМИ".

Фото ТАСС

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