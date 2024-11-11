Власти США проверяют Маска и SpaceX в нарушении протоколов о гостайне

The New York Times пишет, что Илон Маск и SpaceX столкнулись с тремя федеральными проверками на предмет нарушения протоколов о гостайне. Среди причин - бизнесмен не предоставлял подробности встреч с иностранными лидерами и прочие данные, пишет издание. Из-за этого ВВС США недавно отказали Маску в доступе к информации высокого уровня секретности.