Власти стягивают в Париж подразделения жандармов

Не успел Париж остыть от бунтов фермеров, как на улицах вновь начался хаос. Французские власти стягивают в столицу дополнительные силы жандармерии. Многочисленные активисты требуют от властей принять участие в судьбе сирийских курдов, которые становятся у себя на родине жертвами исламистов.

В соцсетях последнее время появились многочисленные видеоролики с кадрами, которые запечатлели казни курдского населения Сирии. До недавних пор защитой этому меньшинству служила поддержка США, но теперь Вашингтон от такой поддержки отказался. Европа также не желает поднять свой голос в их защиту, что вызывает в Старом Свете все более массовые протесты.