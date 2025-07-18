Власти Украины обязали УПЦ разорвать все связи с РПЦ до 18 августа

УПЦ получила распоряжение в течение месяца разорвать все связи с Московским патриархатом. Но сделать это невозможно, такие связи формировались веками. Тем не менее, если распоряжение не будет исполнено, уже 18 августа УПЦ будет объявлена вне закона. Какое-то время церковь может бороться за свое существование в судах, но это затея обречена на провал.