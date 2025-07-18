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Власти Украины обязали УПЦ разорвать все связи с РПЦ до 18 августа
Киев начал процедуру ликвидации канонической Украинской православной церкви.
УПЦ получила распоряжение в течение месяца разорвать все связи с Московским патриархатом. Но сделать это невозможно, такие связи формировались веками. Тем не менее, если распоряжение не будет исполнено, уже 18 августа УПЦ будет объявлена вне закона. Какое-то время церковь может бороться за свое существование в судах, но это затея обречена на провал.
Так, более чем тысячелетняя история православия на территории Украины подходит к концу. Его место теперь займут структуры, которые с христианством связаны только названием.
Последнее десятилетие у Украинской канонической церкви пытались отбирать храмы, запугивали ее паству, отправляли под арест иерархов, теперь власти решили идти напролом и просто запретить церковь, с которой себя связывает половина граждан Украины.