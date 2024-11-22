Власти Украины заявили, что не планируют прекращать транзит нефти из РФ в Европу по "Дружбе"

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В Украине заявили, что не собираются останавливать транзит российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" вслед за прекращением транзита газа. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля.

"Остановка транзита нефти нефтепроводом "Дружба" будет прямым нарушением Украиной Договора к энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС. Речь идет не о штрафных санкциях, а о нарушении договора об ассоциации", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что транзит российской нефти соответствует также санкционному режиму Евросоюза в отношении России, который предусматривает возможность поставок нефти в Венгрию и Словакию. Прекращение транзита, по его словам, будет означать для Украины обращение пострадавших стран в международный арбитраж для разрешения спора, а также прекращение финансовой помощи со стороны ЕС.