ВМС Испании и НАТО начали масштабные военно-морские учения

Военно-морские силы (ВМС) Испании и силы НАТО начали 24 марта масштабные военно-морские учения Dynamic Mariner/Flotex-25 в Кадисском заливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС королевства.

"FLOTEX-25 - это ежегодные военно-морские учения повышенного уровня 2025 года, направленные на реализацию, оценку и анализ возможностей военно-морских сил, объединяющие всю подготовку различных частей и подразделений", - говорится в публикации ведомства, размещенной в социальной сети X.

ВМС Испании назвали маневры, которые пройдут с 24 марта по 4 апреля "крупнейшими военно-морскими учениями года". В них примут участие примерно 4 тыс. военнослужащих, 30 кораблей, две подводные лодки, авиация и десантные подразделения.