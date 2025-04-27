Внеочередные парламентские выборы пройдут в Канаде

В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы. Всего в избирательном процессе участвуют 16 партий. Лидер политической силы, которая одержит победу по итогам голосования, станет 25-м премьер-министром страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Очередные выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после того как бывший премьер Джастин Трюдо в начале марта ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады, его преемник Марк Карни объявил о проведении 28 апреля досрочных выборов. Он мог не пройти голосование по вотуму доверия в парламенте, где у либералов нет большинства, и практически моментально лишиться кресла главы правительства.

После отставки непопулярного премьера Трюдо поддержка либералов среди населения стремительно возросла, так как канадцы одобряют действия кабмина в условиях тарифной войны с США. В таких условиях Карни рассчитывает воспользоваться общественной поддержкой и сформировать правительство большинства, чего либералам не удавалось сделать с 2015 года.

Тарифная война с США, как называют в Канаде текущие отношения с южными соседями, стала главной темой избирательных кампаний всех кандидатов. Однако основная борьба на этих выборах развернется между правящей Либеральной партией под руководством Карни и оппозиционной Консервативной партией Канады, возглавляемой Пьером Пуальевром. Их позиции во многом схожи, так что канадцам предстоит сделать трудный выбор.

Оба лидера обещают избирателям занять жесткую позицию на предстоящих после выборов переговорах с Соединенными Штатами по тарифам, которые уже больно ударили по канадскому автомобильному сектору. И Карни, и Пуальевр также заверяют, что намерены дать жесткий отпор нападкам президента США Дональда Трампа, который видит Канаду в качестве 51-го штата своей страны. Политики неоднократно заявляли, что их страна никогда не станет американским штатом. Они также намерены снижать экономическую зависимость Канады от соседей путем диверсификации торговых отношений, в том числе за счет европейских партнеров.

Позиции Карни и Пуальевра по Украине и России совпадают. Оба уже заявили, что продолжат безоговорочную поддержку Киева в случае победы на выборах, но если Карни не приводил какой-то конкретики, то Пуальевр пообещал "не следовать за американцами во всем, что они делают", а увеличить поставки Украине вооружений и помощь в получении разведданных. Политики также категорически выступили против возвращения России в Группу семи (G7). И Карни, и Пуальевр намерены значительно нарастить военное присутствие Канады в Арктике и вернуть Оттаве "контроль над этим регионом", "чтобы не допустить туда Россию и Китай".

Накануне выборов правящая партия лидирует в социологических опросах. Как сообщил телеканал CTV, по заказу которого исследовательская компания Nanos Research провела соцопрос, за либералов сейчас готовы проголосовать 43 % респондентов, а за консерваторов - 38,9 %. На третьем месте оказалась Новая демократическая партия, за которую готовы отдать свои голоса лишь 8 % участников социологического опроса. Рейтинги остальных политических сил не превышают 6 %.

Рейтинг Карни составляет 48,5 %, тогда как Пуальевра поддерживают 35,2 % опрошенных. Лидер победившей на выборах партии возглавит новое правительство страны. Опрос проводился с 24 по 26 апреля, в нем приняли участие около 1,3 тыс. канадцев.