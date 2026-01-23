Внимание мировых СМИ приковано к встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Внимание мировых СМИ приковано к Абу-Даби, где началась первая трехсторонняя встреча России, Украины и США по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил МИД ОАЭ. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в составе российских переговорщиков представители Министерства обороны. Во главе начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Умеров.

Ожидается, что ключевой темой переговоров станет вопрос контроля над территориями. Как сообщает Reuters, Москва на переговорах рассматривает "Анкориджскую формулу", согласованную Путиным и Трампом в августе 2025 года. Она подразумевает контроль России над всем Донбассом и замораживание нынешней линии фронта в других областях.

Как ранее заявил Песков, ВСУ должны покинуть территорию Донбасса. Это является важным условием российской стороны. В обмен Киеву, по данным СМИ, предложат западные деньги в размере 800 млрд долларов и гарантии безопасности со стороны США и ЕС.

Встреча в Кремле: посланцы Трампа обсуждали с Путиным контуры мира в Украине

Накануне в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и эмиссаров Трампа. Темой переговоров стало дальнейшее согласование основных положений соглашения об урегулировании украинского конфликта. Ранее американцы говорили, что оно готово на 90 %.

В состав американской делегации входили: спец-посланник Стив Уиткофф, племянник американского президента Джаред Кушнер, а также один из руководителей новосозданного Совета мира Грюнбаум. Встреча в Кремле продолжалась три с половиной часа. Ее результаты известны лишь в самых общих чертах.

Представитель российской стороны назвал встречу "крайне важной": главной из обсуждавшихся тем являлся территориальный вопрос. Как отмечают эксперты: "Мы переходим на новый уровень. Мир приближается".

Гигин: Вопрос территорий Донбасса - один из самых принципиальных

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f4b7ee-ad6c-4cd2-8e99-6f8fac29bac0/conversions/3ee13186-8c42-4654-8ded-14096cdd929c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f4b7ee-ad6c-4cd2-8e99-6f8fac29bac0/conversions/3ee13186-8c42-4654-8ded-14096cdd929c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f4b7ee-ad6c-4cd2-8e99-6f8fac29bac0/conversions/3ee13186-8c42-4654-8ded-14096cdd929c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4f4b7ee-ad6c-4cd2-8e99-6f8fac29bac0/conversions/3ee13186-8c42-4654-8ded-14096cdd929c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Мы понимаем, что позиция России не сильно меняется. В то же время украинцы вместе с европейцами не хотят идти на определенные уступки. В этом плане процесс зашел в такой определенный идейный тупик".

Депутат отметил, что с другой стороны, заметно серьезное организационное продвижение, потому что вновь пройдет трехсторонняя встреча. "По-моему, со времен Стамбула ее такой не было. Это была челночная дипломатия. Мы переходим на новый уровень. Вроде бы как мир приближается, но на самом деле позиции сторон не сближаются. И в этой ситуации мы понимаем, что администрация Трампа не хочет идти на какие-то шаги по давлению на Россию. Скорее Трамп, исходя из его заявления, более склонен давить на тот же киевский режим с тем, чтобы он освободил территорию Донбасса", - предположил политик.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Сейчас вопрос территории Донбасса остается одним из самых принципиальных. И это, безусловно, являлось предметом переговоров".

Парламентарий добавил, что исходя из тех утечек, которые были, американцы с россиянами разговаривают не только по Украине, не только по политике, хотя экономика тоже политика, но и о совместных бизнес-проектах. "Я думаю, что эта тема тоже была в центре переговоров", - предположил он.

Украинский вопрос на полях Давоса