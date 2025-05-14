Сегодня в мире снова существуют условия для распространения фашизма, против его возрождения нужно бороться вместе с Россией. Такое мнение высказал внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого Пьер де Голль, информирует sb.by, ссылаясь на РИА Новости.

Находясь в России с супругой и детьми, он указал:

- Если посмотреть, каковы условия появления фашизма, это всегда поражение, глубокий экономический кризис, разделение в обществе, закредитованность, чувство неопределенности. Когда разрушают культуру, историю, тогда возрождается фашизм. К сожалению, сегодня условия есть, и я надеюсь, что это не повторится. Нам нужно каждый день бороться за мир, за рост сознательности.

Де Голль подчеркнул, что единственная идеология фашизма - уничтожение человечества под лживыми предлогами:

- Это интеллектуальный терроризм, который сегодня наблюдается. Мы должны бороться против этого, за мир и за многополярность бок о бок с Россией.