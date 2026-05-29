Во Флориде при испытаниях взорвалась тяжелая ракета-носитель Blue Origin
ЧП на космодроме во Флориде: тяжелая ракета-носитель компании миллиардера Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний прямо на стартовой площадке.
У основания ракеты возникла яркая вспышка, за которой последовала мощная детонация. В компании утверждают, что обошлось без пострадавших.
На рынке космических запусков организация Безоса является главным конкурентом SpaceX Илона Маска. Тот даже выразил сочувствие по поводу неудавшегося запуска.
К слову, в апреле 2026 года New Glenn не смогла вывести на орбиту спутник мобильной связи.