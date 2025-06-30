Во Флориде построят новый центр для мигрантов

В ближайшие дни во Флориде начнется строительство центра содержания лиц, подлежащих депортации. Здание предполагается окружить рвом с водой, в которой будут плавать аллигаторы, о чем объявил губернатор штата.

Центр обещает стать самым большим в США - он будет способен вместить около 5 тыс. человек.

За такой средневековый подход в борьбе с попытками побегов нелегалов центр уже окрестили "Алькатрасом с аллигаторами".