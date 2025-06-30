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Во Флориде построят новый центр для мигрантов
Автор:Редакция news.by
В ближайшие дни во Флориде начнется строительство центра содержания лиц, подлежащих депортации. Здание предполагается окружить рвом с водой, в которой будут плавать аллигаторы, о чем объявил губернатор штата.
Центр обещает стать самым большим в США - он будет способен вместить около 5 тыс. человек.
За такой средневековый подход в борьбе с попытками побегов нелегалов центр уже окрестили "Алькатрасом с аллигаторами".
Такое название центр получил из-за расположения в обширном субтропическом водно-болотном угодье Эверглейдс, кишащем аллигаторами, крокодилами и питонами, что, по словам неназванного чиновника из Флориды, будет служить "естественным барьером" при возможном побеге с территории.