Во Франкфурте-на-Майне отменили более 650 рейсов Lufthansa из-за забастовки

Забастовка крупнейшего немецкого авиаперевозчика из однодневной превратилась в трехдневную и, соответственно, проблемы пассажиров Lufthansa кратно возросли. На данный момент отменено 650 рейсов. В первую очередь это коснулось двух крупнейших транспортных хабов - Франкфурта и Мюнхена, где число взлетов и посадок сократилось вдвое.



Последствия забастовки нарастают как снежный ком в связи с тем, что к протесту подключился персонал дочернего, по отношению к Lufthansa, авиаперевозичка Eurowings. Возобновят свою работу пилоты и бортпроводники только в полночь 18 апреля.



Бастующие недовольны решением руководства компании прервать переговоры с летным персоналом о корректировке трудовых договоров: директорат Lufthansa в определенный момент просто отказался рассматривать предложения профсоюзов и покинул встречу.