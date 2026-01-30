Во Франции горят покрышки и мусорные баки - их поджигают сами пожарные

Французский Лилль в огне! Но это не пожар. А гнев тех, кто тушит пожары! Горят не здания, а покрышки и мусорные баки. И их поджигают сами пожарные. Более 600 огнеборцев вышли на кольцевую, протестуя против ухудшения условий труда. Начались ожесточенные столкновения с полицией.