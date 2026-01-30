3.75 BYN
Во Франции горят покрышки и мусорные баки - их поджигают сами пожарные
Автор:Редакция news.by
Французский Лилль в огне! Но это не пожар. А гнев тех, кто тушит пожары! Горят не здания, а покрышки и мусорные баки. И их поджигают сами пожарные. Более 600 огнеборцев вышли на кольцевую, протестуя против ухудшения условий труда. Начались ожесточенные столкновения с полицией.
Огнеборцам урезали финансирование, но не нагрузку. Власти подлили масла в огонь абсурдным, с точки зрения пожарных, приказом: с 1 января запрещено ношение бороды. Лилль показал типичный сценарий: когда героев, готовых идти в огонь, доводят до точки кипения, они выходят не с водой, а с пламенем социального взрыва.