Во Франции круизный теплоход с более чем 100 пассажирами на борту врезался в баржу

Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с более чем 100 пассажирами на борту врезался в баржу на реке Рона во Франции в ночь на субботу, сообщает местное издание Dauphiné Libéré. Об этом пишет РИА Новости.

"Авария произошла в ночь с пятницы, 9 (мая), на субботу, 10 мая, на реке Рона, недалеко от коммуны Саблон", - говорится в статье.

Инцидент произошел примерно в 1.30 по местному времени (2.30 мск). По информации издания, на борту теплохода находится 127 граждан Германии. В результате сильного столкновения был поврежден корпус теплохода, а баржа получила значительные повреждения. Удар пришелся выше ватерлинии, поэтому затонуть теплоход не должен, пишет издание.