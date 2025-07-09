3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Во Франции малый и средний бизнес не справляются с налогами - свидетельствует статистика
Автор:Редакция news.by
Малый и средний бизнес во Франции переживает тяжелые времена - свидетельствует статистика. 2024 год был рекордным по такому показателю, как число увольнений - их тогда было более 120 тысяч. В текущем году число увольнений увеличилось еще на 30 % и приближается к 180 тысячам.
Причина - рост числа банкротств. Это один из признаков системного экономического кризиса, который переживает страна.
По словам премьер-министра, только обслуживание госдолга потребует от правительства около 100 млрд евро (при том, что дефицит французского бюджета достигает 60 млрд).
Власти пользуются единственным доступным им инструментом - увеличивают налоговый пресс на предпринимателей, который без того уже непосилен для малого и среднего бизнеса.