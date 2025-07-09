Во Франции малый и средний бизнес не справляются с налогами - свидетельствует статистика

Малый и средний бизнес во Франции переживает тяжелые времена - свидетельствует статистика. 2024 год был рекордным по такому показателю, как число увольнений - их тогда было более 120 тысяч. В текущем году число увольнений увеличилось еще на 30 % и приближается к 180 тысячам.



Причина - рост числа банкротств. Это один из признаков системного экономического кризиса, который переживает страна.