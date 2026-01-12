Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Во Франции начали набор на добровольную военную службу

Во Франции стартовала кампания по набору на добровольную службу в армии. На первый год доступны 3 тыс. мест. Обучение продлится 10 месяцев и начнется летом.

Французское Минобороны планирует набрать 80 % призывников в возрасте от 18 до 19 лет и еще 20 % среди людей от 20 до 25 лет.

Энтузиазма среди молодежи не наблюдается. Пока есть всего несколько заявок. Хотя об учреждении добровольной воинской службы Макрон объявил еще в ноябре. К 2035 году Франция планирует ежегодно набирать до 50 тыс. добровольцев.

