Во Франции не прекращаются протесты против проекта бюджета на 2026 год

Протесты против проекта бюджета на 2026 год не прекращаются во Франции. Тысячи людей продолжают выходить на улицы с плакатами: "Забастовка ради наших пенсий", "Против мер жесткой экономии" и "За социальную справедливость".

Среди мер экономии местным кабмином заявлены сокращение социальных пособий, увеличение франшиз по медстраховке и отказ от индексации пенсий. Среди предложений, которые вызвали резкое недовольство профсоюзов и граждан, - увеличение трат на оборону почти на 7 млрд евро.

