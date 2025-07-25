Во Франции отменен ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада

Кассационный суд постановил сегодня, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства, тем самым аннулировав ордер на арест, выданный ранее парижскими следственными судьями в отношении Башара Асада.

При этом, как заявил председатель Высшего суда французской судебной системы Кристоф Сулар в ходе публичных слушаний, поскольку Башар Асад больше не является президентом "в отношении него были выданы или могут быть выданы новые ордера на арест". Поэтому судебное расследование в отношении него может быть продолжено.