Во Франции отрицают, что просили Дурова повлиять на выборы в Румынии

Фото: Pavel Durov/Global Look Press news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9dff742-4415-4957-9076-bf8f15ed5ad7/conversions/91efbe42-27cd-4d47-a9ee-23cf34e6f1f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9dff742-4415-4957-9076-bf8f15ed5ad7/conversions/91efbe42-27cd-4d47-a9ee-23cf34e6f1f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9dff742-4415-4957-9076-bf8f15ed5ad7/conversions/91efbe42-27cd-4d47-a9ee-23cf34e6f1f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9dff742-4415-4957-9076-bf8f15ed5ad7/conversions/91efbe42-27cd-4d47-a9ee-23cf34e6f1f0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Pavel Durov/Global Look Press

Главное управление внешней безопасности (DGSE) Франции опровергло заявление сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что просило его повлиять на президентские выборы в Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В спецслужбе признают, что "действительно были вынуждены несколько раз за последние годы напрямую связаться с Павлом Дуровым, чтобы напомнить ему об ответственности его компании за предотвращение угроз терроризма и детской порнографии". В то же время DGSE "решительно опровергает утверждения о том, что в этих случаях поступали просьбы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом".

Ранее Дуров сообщил, что Telegram отказался блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов по просьбе "одной из западноевропейских стран". Позже он опубликовал запись в X, где уточнил, что с такой просьбой весной 2025 года к нему обратился начальник французского Главного управления внешней разведки (DGSE) Николя Лернер.