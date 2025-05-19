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Во Франции отрицают, что просили Дурова повлиять на выборы в Румынии
Главное управление внешней безопасности (DGSE) Франции опровергло заявление сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что просило его повлиять на президентские выборы в Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
В спецслужбе признают, что "действительно были вынуждены несколько раз за последние годы напрямую связаться с Павлом Дуровым, чтобы напомнить ему об ответственности его компании за предотвращение угроз терроризма и детской порнографии". В то же время DGSE "решительно опровергает утверждения о том, что в этих случаях поступали просьбы о запрете аккаунтов в связи с каким-либо избирательным процессом".
Ранее Дуров сообщил, что Telegram отказался блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов по просьбе "одной из западноевропейских стран". Позже он опубликовал запись в X, где уточнил, что с такой просьбой весной 2025 года к нему обратился начальник французского Главного управления внешней разведки (DGSE) Николя Лернер.
При этом Министерство иностранных дел Франции выступило с опровержением информации о вмешательстве Парижа в президентские выборы в Румынии. На набережной Орсе заявили о распространении в Telegram и X "необоснованных обвинений в адрес Франции", отвергнув их и призвав к "уважению румынской демократии". К заявлению МИД Франции был прикреплен скриншот поста Дурова, на котором красными буквами написано слово "фейк".