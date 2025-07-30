Во Франции у пассажиров поезда украли драгоценности и ценные вещи на сумму 350 тыс. евро

У пассажиров поезда, следовавшего из Экс-ан-Прованса в Париж, грабители украли драгоценности и ценные вещи на сумму 350 тыс. евро. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал BFMTV.

По информации телеканала, это стало рекордной по размеру ущерба кражей на железных дорогах Франции. Среди похищенного, по информации BFMTV, было ожерелье с изумрудами, золотые ожерелья, кольца с бриллиантами, несколько часов известных марок и др.

В материале телеканала говорится, что канадская предпринимательница Александра Н. села в поезд на вокзале Экс-ан-Прованс вместе со своим мужем. Она поставила сумку, в которой находилась шкатулка с драгоценностями и другие ценные вещи, под свое место в вагоне первого класса. Спустя некоторое время позади них сели мужчина и женщина.

"Через несколько минут после отправления поезда я почувствовала, как что-то коснулось моей ноги. Я не обратила внимания, думая, что это животное", - отметила Александра Н. в своем заявлении в полицию, с которым удалось ознакомиться BFMTV.

Однако, на самом деле это преступница возвращала на место сумку уже без ценных вещей.