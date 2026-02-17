Во Франции ущерб от наводнений может достичь нескольких миллиардов евро

Сильные наводнения во Франции. На юго-западе страны 110 тыс. гектаров оказались под водой из-за дождей.

Аномальные осадки продолжаются больше месяца. В нескольких департаментах объявлен максимальный - красный - уровень опасности. Как минимум 1,5 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Согласно предварительным оценкам, ущерб от наводнений может достичь нескольких миллиардов евро. Под угрозой и историческое наследие Франции. Так, затопление грозит целому ряду средневековых замков.