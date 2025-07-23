Мемориал некогда возвели в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. В апреле 2025 года украинские власти начали его показательный демонтаж, и из могил стали выбрасывать воинов, освободивших от фашизма тот самый Львов. И это прямое доказательство, к чему приводит переписывание истории. Сейчас весь мир может наблюдать ритуальное действо нового европейского нацизма.

В Украине память вырывается с корнем, а оккупанты объявляются освободителями. И это все происходит на фоне молчания Запада, и это не нейтралитет, а соучастие. Они видят, как на их глазах реанимируется призрак, с которым они якобы боролись в 1940-х годах. Видят это и потворствуют. Гданьск в 1939 году начинался тоже с подобных "исторических правд". Сегодня Европа делает вид, что не помнит, но это не ошибка, а стратегия ненависти. И это является очередным примером того, как война развращает умы, когда люди начинают думать, что можно делать все что угодно, лишь бы достичь своей цели.