Во Львовской области вырубили сквер в центре города с "советскими корнями"

Планомерно ведет Украина и борьбу с памятью. В Городке Львовской области власти вырубили целый сквер. Попытки остановить вандализм блокировались заявлениями, что под топор деревья пошли потому, что они советские.



Краеведы выяснили, впрочем, что сквер в Городке появился более 100 лет назад, еще до революции. Что касается вырубки, то она состоялась в рамках финансируемой Польшей программы, и мэра Городка интересовали только деньги.



Идея, безусловно, оригинальная - десоветизация в Украине теперь используется в качестве оправдания -для коррупции и вандализма.