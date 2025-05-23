Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Решение о блокировке месседжера Telegram приняли в Министерстве науки и технологий Вьетнама. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении правительственный документ, информирует РИА Новости.

В документе говорится, что по данным вьетнамской полиции, 68 % из 9,6 тыс. каналов и групп Telegram в стране нарушают закон. В числе нелегальных действий указаны мошенничество, торговля наркотиками и терроризм.

"Министерство технологий Вьетнама поручило провайдерам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями", - говорится в материале.

По данным агентства, документ, датированный 21 мая, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram и отчитаться министерству до 2 июня.