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Во Вьетнаме заблокируют Telegram
Решение о блокировке месседжера Telegram приняли в Министерстве науки и технологий Вьетнама. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении правительственный документ, информирует РИА Новости.
В документе говорится, что по данным вьетнамской полиции, 68 % из 9,6 тыс. каналов и групп Telegram в стране нарушают закон. В числе нелегальных действий указаны мошенничество, торговля наркотиками и терроризм.
"Министерство технологий Вьетнама поручило провайдерам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями", - говорится в материале.
По данным агентства, документ, датированный 21 мая, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram и отчитаться министерству до 2 июня.
Представитель министерства подтвердил агентству подлинность документа. По его словам, блокировка последовала после того, как Telegram отказался предоставить Вьетнаму данные пользователей по запросу в рамках уголовных расследований.