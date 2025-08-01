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Во Владивостоке стартуют совместные российско-китайские учения
Автор:Редакция news.by
Во Владивостоке стартуют совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2025". Командование обеих сторон указывает, что маневры носят исключительно оборонительный и миротворческий характер.
Примечательно, в адрес китайских военных-моряков сегодня звучат поздравления с Днем образования Народно-освободительной армии Китая. Он ежегодно празднуется именно 1 августа.
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток накануне. Морская часть российско-китайских учений пройдет в акватории Японского моря по 5 августа.