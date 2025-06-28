Во Владивостоке загорелся туристический катамаран, возбуждено уголовное дело по факту пожара

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Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту были направлены специальные службы. Об этом сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

В соцсетях разошлись кадры с горящим небольшим судном, отмечается, что инцидент происходит у полуострова Шкота во Владивостоке.

В турфирме, владеющей судном, рассказали, что на борту находились 12 туристов, никто не пострадал, все были эвакуированы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что судно затонуло.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на туристическом катамаране у берегов Владивостока.

"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ.